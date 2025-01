Comme souvent, en marge des améliorations techniques et esthétiques qu’elle propose, Mozilla profite des versions majeures de son navigateur pour confirmer son engagement envers un web plus responsable. Et c’est particulièrement vrai avec Firefox 134, qui concrétise le partenariat signé entre la fondation et Ecosia, annoncé le mois dernier. Dans les faits, le service écolo, qui consacre ses bénéfices à des projets de reforestation et de lutte contre le changement climatique, trouve une place dans la liste des moteurs de recherche par défaut intégrés au navigateur.