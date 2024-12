frigolu

C’est en effet un bonne nouvelle. C’est le service que je configure aussi par défaut depuis des années (après avoir utilisé StartPage, DuckDuckGo, Lilo), sous Safari, Brave, Vivaldi et donc LibreWolf.

Je trouve la ligne de conduite louable, ainsi que la transparence. Dans l’approche, on est aux antipodes d’une infamie opaque et délétère comme Gogol (que j’ai vu naitre et dont je n’ai évidemment et heureusement jamais utilisé les services, cette entreprise étant l’une des plus détestables au monde).