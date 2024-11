Kristian Kroll (Ecosia) : Depuis que l'IA a transformé l'industrie il y a deux ans, nous avons observé, testé et recherché des moyens d'améliorer notre expérience de recherche. Les moteurs de recherche alternatifs ont souvent dû s’appuyer sur les solutions et infrastructures pré-existantes. EUSP permet à Ecosia et Qwant de s’associer pour développer leur propre technologie et prendre davantage de contrôle sur leurs infrastructures techniques.

La pile technologique de recherche a évolué au point que nous sommes convaincus que cela est désormais réalisable. Ce pas en avant est également crucial, car les régulateurs, les tribunaux et les parlements en Europe et aux États-Unis ont souligné l'importance de la diversité et travaillent à ouvrir de nouvelles opportunités entrepreneuriales, comme le DMA qui offre un meilleur accès aux données et aux plateformes, par exemple.

Olivier Abecassis (Qwant) : Qwant a commencé à travailler depuis plusieurs années sur le développement d’un index propre, mais les développements ont accéléré depuis le rachat de Qwant par Synfonium (consortium composé d’Octave et Miroslav Klaba pour 75% et la Caisse des Dépôts pour les 25% restants) il y a 18 mois. Aujourd’hui, les capacités de calcul sont plus importantes qu’il y a quelques années, permettant d’entrainer des modèles (machine learning) et par ailleurs l’accès à des données d’apprentissage est plus simple permettant ainsi d’automatiser l’ensemble de la chaîne.

Le sujet est donc sur la table depuis un moment. Ces développements nécessitent toutefois des moyens financiers assez importants, rendus possibles par la relance de l’entreprise en 2023.

Compte tenu de l’importance des investissements et par ailleurs de l’évolution des conditions d’accès à l’API Search de Microsoft/Bing, nous avons initié des discussions avec Ecosia. Ecosia a regardé de plus près nos travaux, et a décidé de rejoindre l’aventure pour créer un index européen. Cet index permettra de donner à nos deux sociétés, un index de recherche indépendant, répondant aux réglementations européennes.