Pour rappel, le bounce tracking repose sur des redirections silencieuses entre sites. Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien, sa navigation passe brièvement par un site intermédiaire, qui en profite pour collecter des informations ou déposer des cookies. Une technique particulièrement insidieuse : extrêmement rapides et imitant des comportements légitimes de navigation, ces redirections passent à la fois sous le radar des internautes et des mesures de protection mises en place par le navigateur. Résultat, même sans interaction directe, un traqueur peut suivre vos activités en ligne et continuer d’alimenter des bases de données sur vos habitudes, ni vu ni connu.