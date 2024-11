Et à son lancement, Firefox était une petite révolution, allant même jusqu'à peser pas moins de 30 % sur le marché du navigateur web. Mais tout cela, c'était avant le drame, bien entendu, et l'arrivée d'un certain Google Chrome, qui fera peu à peu dégringoler Firefox (et les autres navigateurs web).

Malgré tout, Firefox conserve une aura particulière auprès de nombreux internautes, qui continuent encore et toujours d'accorder leur confiance au petit renard. À l'occasion de son 20e anniversaire, Firefox passe en version 132, avec la ferme intention de retrouver sa grandeur d'antan.