Feunoir

Je chipote encore mais je ne suis pas certain d’être content qu’un DRM 4K soit ajouté dans Firefox. Cela montre un peu qu’il lâche totalement l’idée de changer internet vers plus vertueux.

Mais en fait ce qui m’étonne aussi c’est ce « DRM microsoft »? , dans firefox on avait déjà le plugin « Module de déchiffrement de contenu Widevine fourni par Google Inc. » c’est pas plutôt lui qui utilise enfin un niveau normal au vu du gpu que l’on a? Oui car dire que tout le monde pourra c’est exageré

A priori ceux qui ont plus ancien qu’une geforce 1060 c’est mort (drm de ce niveau pas possible)

Faut aussi un affichage qui support l’HDCP 2.2 (exit l’analogique…au minimum mais de l’analogique 4k c’est difficile )

(Puis faut le support de l’HEVC, et sur Edge ce n’etait pas ok par défaut (pas dispo sur win10 sans le prendre sur le store (je ne sais plus trop sur win11))

Finalement le titre devrait plus parler de drm 4K que de video 4K, car la video 4k Firefox savait surement déjà bien la lire.

Après je suis honnête, j’utilise Edge à la place de firefox pour tout le streaming sur les sites ou j’ai besoin de me loguer, et ce critère drm 4k rentrait en ligne de compte (même si j’ai résilié netflix au lieu de passer sur l’offre 4k pile quand j’ai eu la fibre. Encore jamais utilisé les 4k avec drm en gros (alors que j’attendais la fibre depuis 20ans))