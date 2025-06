La page Nouvel Onglet s'allège un peu aussi : certains utilisateurs verront disparaître les descriptions textuelles sous les recommandations et contenus sponsorisés. Notons aussi qu'il est possible de retirer de la barre d'outils le raccourci du menu des extensions. Côté technique, cette version introduit un correcteur orthographique arabe, le support de nouvelles API et l’activation des Service Workers en navigation privée, tout en intégrant les correctifs de sécurité habituels.

Rappelons au passage que Mozilla teste actuellement l'intégration du moteur de recherche Perplexity, une stratégie qui pourrait d'ailleurs être suivie par Apple. Les partenariats en cours avec Google pourraient effet être invalidés par la justice américaine, pointant un abus de position dominante pour la firme de Mountain View.