Sur le plan technique, les performances de téléversement via HTTP/3 ont été « significativement améliorées », notamment pour les connexions reprises (QUIC 0-RTT) et celles à large bande passante ou à forte latence. Une autre petite amélioration pratique : les images PNG transparentes conservent désormais leur transparence lorsqu'elles sont collées dans Firefox. En revanche, il n'est plus possible d'importer les méthodes de paiement ou les mots de passe depuis Chrome sous Windows.