Ce dérapage n'est malheureusement pas un accident de parcours, mais bien le symptôme d'un mal plus profond. Il vient s'ajouter à une liste de décisions qui ont progressivement érodé le capital confiance de Mozilla. Les utilisateurs de la première heure, attachés à un web ouvert, performant et respectueux de la vie privée, peinent à reconnaître leur navigateur fétiche. Il faut dire que la fondation a multiplié les faux pas, comme l'intégration en catimini de publicité ciblée, une pilule difficile à avaler pour son public.

Le mécontentement actuel est l'aboutissement d'un climat de défiance qui s'est installé durablement. Comment ne pas se souvenir des tensions avec les développeurs d'extensions aussi essentielles que uBlock Origin, ou de la fermeture brutale de services pourtant appréciés comme Pocket et Fakespot ? Chaque décision semble creuser un peu plus le fossé entre la direction de Mozilla et la communauté qui a porté le projet pendant des années.

Cette volonté d'intégrer de l'IA à tout prix ne sort pas de nulle part. Elle répond à une pression immense exercée par ses concurrents directs. Pendant que Google infuse Gemini dans Chrome et que Microsoft fait de Copilot la colonne vertébrale d'Edge, Mozilla ne veut pas paraître à la traîne. Mais dans cette course effrénée, la fondation ne se bat pas avec les mêmes armes et semble avoir trébuché en tentant de suivre le rythme imposé par les géants de la tech. Ce faisant, elle risque de perdre ce qui faisait sa force : sa différence.