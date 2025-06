De son côté, Mozilla défend une vision radicalement différente. La fondation travaille également sur l'intégration de l'IA on-device dans Firefox, mais à travers des standards ouverts. L'idée est de fournir une infrastructure permettant aux développeurs d'extensions de choisir et d'exécuter le modèle d'intelligence artificielle de leur choix, garantissant ainsi la transparence et le contrôle pour l'utilisateur. Cette philosophie place la protection de la vie privée et l'interopérabilité au cœur du dispositif.

En tirant parti de sa part de marché écrasante sur le marché des navigateurs, Google est en position de force pour imposer son modèle d'IA. Une telle stratégie fragilise encore davantage un acteur comme Firefox, dont le modèle économique dépend en partie d'un accord financier avec Google, et qui se verrait contraint de lutter sur un terrain de jeu inégal. Des incompatibilités ont d'ailleurs déjà été constatées, certains outils comme Google AI Studio fonctionnant mal sur Firefox, un signe avant-coureur des difficultés à venir.

En définitive, le débat dépasse la simple querelle technique entre deux entreprises. Il s'agit de déterminer si l'avenir de l'intelligence artificielle sur le web sera façonné par des standards ouverts et une saine concurrence, ou s'il sera dicté par les intérêts d'un seul acteur dominant. Les décisions prises aujourd'hui pourraient bien définir le degré d'ouverture et de liberté du web pour la prochaine décennie, une question d'autant plus sensible que Google fait déjà l'objet d'une surveillance antitrust accrue.