Gemini Live, la capacité permettant d'utiliser la caméra et le micro de son smartphone pour effectuer une recherche visuelle, arrive dans l'application mobile Gemini. Les utilisateurs iOS et Android pourront en bénéficier très prochainement pour permettre à l'IA générative d'analyser l'environnement et d'obtenir des informations et des réponses contextualisée.

Le moteur de recherche annonce également l'arrivée des moteurs de génération d'images Imagen 4 et Veo 3, le modèle capable de générer des vidéos par IA en quelques secondes. Evidemment, les modèles sont présentés comme plus performants, avec plus de détails et la génération automatique d'une piste audio complète lors de la création de vidéos avec Veo 3. Un seul prompt permet de créer un clip complet combinant images animées, musique et dialogues. Veo 3 ne sera disponible que pour les abonnés à Google AI Ultra aux États-Unis.