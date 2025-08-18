Le PDG d’OpenAI compare l’engouement actuel pour l’intelligence artificielle à la bulle Internet, tout en réaffirmant le potentiel transformateur de cette technologie. Malgré des investissements records et une valorisation en hausse, des voix s’élèvent pour alerter sur les risques de surévaluation et de spéculation excessive.
IA pas de problème ? Si, peut-être… Le co-créateur de ChatGPT et cofondateur d'OpenAI a déclaré que le marché de l'intelligence artificielle pourrait être en train de former une bulle spéculative. Ce qui rappelle fortement la bulle Internet de la fin des années 90 et du début des années 2000, avec le risque d'une explosion et d'une dévalorisation majeure de la plupart des acteurs.
Sam Altman craint une bulle spéculative de l'IA
En effet, lors d’un échange avec des journalistes de The Verge, Altman a expliqué la chose de la manière suivante : « Quand des bulles se forment, des personnes intelligentes s’emballent autour d’une part de vérité ». Il reconnaît à la fois une surchauffe des investissements et le caractère révolutionnaire de l’IA sur le long terme.
Cette prise de position s’inscrit dans un contexte où les levées de fonds et les valorisations des entreprises spécialisées dans l’IA atteignent des sommets. OpenAI elle-même prépare une cession d’actions de 6 milliards de dollars, valorisant l’entreprise à 500 milliards de dollars, contre 300 milliards quelques mois plus tôt. Pourtant, malgré un chiffre d’affaires annuel en forte croissance (proche de 20 milliards de dollars en 2025), OpenAI reste déficitaire.
Des avertissements partagés par d'autres grands noms
Sam Altman n’est pas le seul à s’inquiéter. Joe Tsai, cofondateur d’Alibaba, et Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, ont également exprimé des réserves sur la surévaluation du secteur. Ce dernier va jusqu’à affirmer que la bulle actuelle dépasse en ampleur celle des années 1990. Les valorisations boursières de plusieurs géants de la tech seraient jugées excessives.
Ray Wang, PDG de Constellation Research, nuance cependant ce constat. Pour lui, si certains segments du marché (notamment les entreprises aux bases fragiles) sont effectivement surévalués, les investissements dans les infrastructures et les semi-conducteurs restent justifiés par la trajectoire de croissance à long terme de l’IA.
Des promesses qui dépassent parfois la réalité
Le lancement récent de GPT-5, le dernier modèle d’OpenAI, a été accueilli avec des avis très mitigés. Certains utilisateurs ont pointé un manque d’intuitivité par rapport aux versions précédentes, poussant l’entreprise à maintenir l’accès à GPT-4 pour ses clients payants.
Par ailleurs, Altman a tempéré les attentes autour de l’AGI (Artificial General Intelligence), un concept qu’il juge de moins en moins pertinent, alors qu’OpenAI avait précédemment évoqué son atteinte dans un avenir proche.
Malgré ces avertissements, la confiance des investisseurs dans OpenAI ne faiblit pas. L'entreprise prévoit d’investir des milliers de milliards de dollars dans ses infrastructures de data centers dans les années à venir. Le géant américain de l'IA n’exclut pas de se positionner sur de nouveaux marchés, comme le matériel grand public ou les interfaces cerveau-machine.
