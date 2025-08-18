Sam Altman n’est pas le seul à s’inquiéter. Joe Tsai, cofondateur d’Alibaba, et Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, ont également exprimé des réserves sur la surévaluation du secteur. Ce dernier va jusqu’à affirmer que la bulle actuelle dépasse en ampleur celle des années 1990. Les valorisations boursières de plusieurs géants de la tech seraient jugées excessives.

Ray Wang, PDG de Constellation Research, nuance cependant ce constat. Pour lui, si certains segments du marché (notamment les entreprises aux bases fragiles) sont effectivement surévalués, les investissements dans les infrastructures et les semi-conducteurs restent justifiés par la trajectoire de croissance à long terme de l’IA.