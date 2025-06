Avec plus de 500 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et 3 millions de clients professionnels payants, OpenAI a le vent en poupe. En pleine préparation de son entrée en Bourse, la société, à qui l'on doit le renommé ChatGPT, a de grandes ambitions et rêve notamment de mettre un terme à Siri. Depuis quelques temps, ses équipes travaillent aussi au lancement d'une gamme d'appareils IA, dans laquelle on trouverait notamment un collier connecté.