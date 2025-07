On le sait, Sam Altman n'est pas du genre à avoir peur de présenter des chiffres démentiels. On se souvient qu'il avait ainsi chiffré l'investissement nécessaire à la création d'une intelligence artificielle générale à 7 000 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il nous offre une nouvelle manifestation de sa tendance au gigantisme.

Dans un message posté sur X, il indique ainsi qu'OpenAI devrait bénéficier d'un parc de plus d'1 million de GPU d'ici à la fin de l'année. Et dans le même post, il ajoute derrière que « très fier de l'équipe », il attend dorénavant qu'elle travaille sur une manière de pouvoir créer des canaux de fourniture permettant d'en récupérer 100 fois plus à l'avenir.