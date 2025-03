Bit_Man

Et donc quoi ?

QWEN est un bon modèle, surtout pour le code, les prochaines versions s’inspireront de deepseek qui a divisé par 1000 le cout du modèle, ces futurs modèles chinois exploiteront de plus en plus de puces chinoises type ascend 910 et en nombre raisonnable, ce patron se pose les bonnes questions.

Les data centers IA sont surtout là pour exploiter le modèle (inférence) , pas le créer, l’avenir le dira, mais les puces analonumeriques sont presque 100 fois plus performantes que les puces NPU GPU classiques.

On peut comprendre l’inquiétude d’une bulle qui éclaterait, la Chine a déjà Evergrande, pas la peine d’en rajouter et de sur évaluer, il est assez gentil ce patron de prévenir les US et leur Stargate Nvidia bullish.