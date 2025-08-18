Alors Amazon Quartz, est-ce intimidant, ou rassurant ? La question méritait d'être posée aux équipes françaises qui l'utilisent. Et devinez quoi ? Elles l'adorent ! « Loin de se sentir menacés, nos ingénieurs voient en Quartz un outil qui valorise et augmente leur expertise », témoigne Julien Lépine. L'IA élimine « la frustration liée à la recherche d'informations spécifiques parmi des millions de lignes de données ». Un point crucial quand on sait que « 76% de nos superviseurs ont été des agents logistiques à la base », une preuve qu'Amazon mise sur la formation et l'évolution interne en France.