Amazon a déployé dans plus de 35 installations logistiques en France son intelligence de maintenance prédictive, baptisée Quartz. Surprenante, elle est capable de diagnostiquer les pannes en à peine quelques secondes, grâce à la donnée.
Dans les entrepôts géants d'Amazon, un nouveau collègue virtuel fait sensation. Quartz, c'est son nom, digère des années d'expérience collective pour résoudre les pannes en quelques secondes. Déjà déployé dans plus de 35 sites français, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, il combine IA générative et graphe de connaissances pour faire évoluer la maintenance industrielle, et le mot est faible, en transformant la frustration des recherches interminables en efficacité immédiate.
Avec des diagnostics passant de plusieurs heures à quelques secondes, Amazon redéfinit les standards de la maintenance industrielle 4.0. Clubic vous fait découvrir en exclusivité les détails de cette innovation.
Amazon Quartz transforme des millions de données en solutions instantanées
Pour comprendre Amazon Quartz, il va falloir oublier l'image du technicien qui fouille désespérément dans des manuels poussiéreux. Julien Lépine, le directeur architectes solutions chez Amazon Web Services (AWS), propose une analogie salvatrice pour définitivement nous convaincre. Quartz, « c'est comme si un chirurgien pouvait instantanément consulter les dossiers médicaux et comptes-rendus d'opération de tous les patients ayant présenté des symptômes similaires à travers le monde ». Sauf qu'ici, les patients sont des convoyeurs (là où arrivent les marchandises dans un entrepôt) et des robots.
Techniquement, Quartz combine deux cerveaux. On a d'un côté une IA générative qui comprend les questions des techniciens, même formulées maladroitement, et de l'autre une IA extractive qui garantit des réponses précises, issues de documentations officielles. La vraie magie réside dans son graphe de connaissances, une toile géante qui relie « des dizaines de millions de points de données », incluant « plusieurs millions de rapports d'interventions collectés sur plusieurs années » et « des milliers de manuels techniques et documentations techniques constructeur ».
Cette architecture permet à Quartz de comprendre les relations complexes entre une panne et ses causes profondes. Dans les 35 sites français d'Amazon, de Brétigny que nous avons récemment pu visiter à Lauwin-Planque, la technologie est déjà opérationnelle. Ce déploiement intensif montre qu'on est loin du gadget expérimental. Nous sommes face à du concret, testé et approuvé sur le terrain hexagonal.
Les diagnostics de pannes passent de plusieurs heures à quelques secondes
Les exemples concrets aident à mieux se rendre compte du gap franchi grâce à Amazon Quartz. Récemment, un convoyeur est tombé en panne dans un centre français. L'alerte est partie vers la mauvaise équipe, un classique. Mais Quartz a immédiatement identifié le bon interlocuteur. « Cela a permis d'éviter des heures de communications mal orientées », nous raconte Julien Lépine. Dans un autre cas, en lutte contre une nouvelle technologie capricieuse, l'IA a diagnostiqué en quelques secondes ce qui aurait pris « plusieurs heures » aux équipes.
Autre retour de terrain, un ingénieur en automatisation qui travaille dans un centre Amazon en France témoigne : « Avec Quartz, le temps de recherche est réduit de moitié. Je peux maintenant facilement obtenir des réponses à des questions comme "quel a été le temps d'arrêt total causé par une erreur spécifique pour mon domaine technologique en 2025?" ». Fini donc les tableaux Excel interminables et les calculs manuels fastidieux que devaient subir les équipes françaises.
L'apport le plus bluffant de Quartz concerne les pièces détachées. Le système localise automatiquement les stocks disponibles dans tout le réseau français et européen, puis il propose le site d'approvisionnement optimal et peut même passer commande. « Les techniciens peuvent désormais localiser et commander les pièces nécessaires quasi instantanément, là où ces tâches prenaient auparavant plusieurs minutes », confirme Julien Lépine. Ce qui peut être précieux pendant les périodes de rush comme les fêtes, le Black Friday et les Prime Days.
Les équipes françaises plébiscitent leur nouveau collègue virtuel
Alors Amazon Quartz, est-ce intimidant, ou rassurant ? La question méritait d'être posée aux équipes françaises qui l'utilisent. Et devinez quoi ? Elles l'adorent ! « Loin de se sentir menacés, nos ingénieurs voient en Quartz un outil qui valorise et augmente leur expertise », témoigne Julien Lépine. L'IA élimine « la frustration liée à la recherche d'informations spécifiques parmi des millions de lignes de données ». Un point crucial quand on sait que « 76% de nos superviseurs ont été des agents logistiques à la base », une preuve qu'Amazon mise sur la formation et l'évolution interne en France.
Un responsable régional français confie : « Je cherchais depuis longtemps un moyen de suivre les sites nécessitant une formation pour améliorer notre temps moyen de réparation. Quartz nous aide enfin à obtenir ces données en temps réel ». Cette complémentarité avec les capteurs IoT orange installés partout dans les centres Amazon, qui servent à la maintenance prédictive, est essentielle. « Pendant que les capteurs détectent les anomalies, l'architecture de Quartz fournit le contexte sémantique nécessaire », explique Julien Lépine.
Lorsqu'on lui demande si Quartz restera une solution interne à l'entreprise ou si Amazon envisage d'en faire un produit pour ses clients AWS, Julien Lépine suggère subtilement que « chaque entreprise devra naturellement adapter ces principes à son contexte unique ». On comprend donc que d'autres sociétés pourront l'utiliser. En attendant, l'avenir de la maintenance industrielle s'écrit peut-être dans nos entrepôts hexagonaux.
Le déploiement complet d'Amazon Quartz est prévu pour l'automne 2025, avec une interface multilingue qui permettra aux techniciens français d'interagir dans leur langue maternelle. Pendant ce temps, Amazon investit 50 millions d'euros d'ici à fin 2030 pour favoriser la montée en compétences de ses collaborateurs français.