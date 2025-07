Tapez simplement ELI5 – Explain Like I’m 5, ou Explique-moi comme si j’avais cinq ans pour les non-bilingues – suivi du sujet qui vous intéresse, et ChatGPT vous répondra comme à un enfant de cinq ans. Le ton est volontairement simplifié et s’emploie à recourir à des analogies parlantes, parfois un peu caricaturales, mais toujours très efficaces pour débroussailler un sujet technique ou théorique un peu pointu.

Petite astuce : vous pouvez toujours adapter l’âge suivant le degré de précision souhaité. ELI10 donne une version un peu plus détaillée, utile pour comprendre sans se sentir trop infantilisé. On a aussi essayé avec des âges plus avancés (ELI55, ELI62, ELI80), mais c’est moins probant. Visiblement, passé un certain âge, ChatGPT considère qu’on est trop vieux pour essayer de comprendre quoi que ce soit.