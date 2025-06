Les auteurs observent un glissement vers un langage plus formaté. Ils citent des exemples de discours où des formulations expressives ou familières laissent place à un vocabulaire plus neutre. L’étude souligne que « ce qui aurait pu être un argument passionné et complexe devient ennuyeux et aseptisé ». La diversité linguistique se réduit au profit d’un style plus homogène.

Cette évolution reste liée au contexte éducatif anglophone. Les vidéos étudiées proviennent de chaînes identifiées comme appartenant à des établissements d’enseignement supérieur. Mais l’usage massif de ChatGPT augmente la probabilité que ces transformations se diffusent. OpenAI annonce 500 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine en mars 2025, dont 160 millions chaque jour. Aux États-Unis, une enquête de Pew Research Center de janvier 2025 indique que 26 % des adolescents utilisent ChatGPT pour leurs devoirs. L'IA ne connaît pas de frontières ni de barrière de langues et encore moins de culture, Molière pourrait se retourner dans sa tombe s'il savait que ChatGPT pourra, à court terme, ruiner le français.

Ces usages fréquents contribuent à faire circuler les mêmes tournures. Et ce que l’on lit ou entend dans une réponse IA peut finir, sans s’en rendre compte, dans une prise de parole. La boucle se ferme et le système s'asphyxie. Le langage, lui, s'appauvrit.