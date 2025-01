Et il l'est tellement que son utilisation est maintenant considérée comme normale par le plus grand nombre. Ainsi, toujours selon le même sondage, 54% des adolescents pensent qu'il est normal de faire appel à l'IA, si le besoin s'en faisait sentir, afin de faire des recherches sur de nouveaux sujets. 29% pensent de leur côté que l'IA peut être utile dans les exercices de mathématiques, et 18% pour écrire une rédaction.

Or, il faut rappeler qu'au-delà du fait que l'utilisation de l'IA empêche les élèves d'effectuer les exercices devant leur permettre de progresser intellectuellement, celle-ci a encore de nombreux défauts. Il lui arrive ainsi d'halluciner, et de donner de fausses informations. De quoi invalider rapidement la qualité d'un devoir. Et donc, obtenir une mauvaise note !