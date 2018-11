Une IA capable de détecter les premiers signes de la maladie d’Alzheimer

Prédire l'apparition de la maladie d'Alzheimer

De l'espoir pour la recherche

Source : TechSpot

Laest une des maladies les plus graves pouvant toucher l'être humain. Neurodégénérative, elle s'attaque à l'ensemble du cerveau et engendre la perte progressive des facultés cognitives. Cependant, en la détectant tôt, il est possible d'enrayer son évolution. Pour en détecter les premiers signes, des chercheurs de l'université de Californie ont élaboré et entraîné uneLes scientifiques ont ainsi mis au point un modèle de, capable d'apprendre à partir de différents modèles. Ils lui ont soumis une série dede cerveaux de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ces clichés sont permis par une technique d'imagerie médicale reposant sur l'injection d'un produit rendu radioactif, en l'occurrence le FDG (fluorodesoxyglucose).À partir de ces images, l'intelligence artificielle a appris à. Elle a ensuite été capable de les retrouver sur d'autres clichés d'imagerie cérébrale, avec un taux de réussite de... 100 %.Il faut tout de même nuancer ce résultat. En effet, l'échantillon sur lequel l'IA a été testée ne comportait que 40 éléments. C'est donc trop peu pour pouvoir conclure à un système absolument infaillible.Néanmoins, cette technologie présente déjà des résultats encourageants et ne demande qu'à être améliorée. Surtout, cette nouvelle étude apporte une preuve supplémentaire dudans la détection et le traitement de maladies, même lorsqu'elles sont aussi complexes que celle d'Alzheimer. Une avancée qui devrait donc rester gravée dans les mémoires.