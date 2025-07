Le gouvernement veut démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle dans le pays, et pour y parvenir, il entend passer par les entreprises. C'est tout à l'intérêt du plan « Osez l'IA », officiellement lancée par la ministre déléguée Clara Chappaz ce mardi 1er juillet 2025. Un investissement de 200 millions d'euros et plusieurs centaines d'ambassadeurs aideront à atteindre l'objectif de l'État : former 15 millions de Français à l'IA d'ici 2030.