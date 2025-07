Si l'IA générative est plus qu'installée dans le paysage, l'IA agentique est un peu la prochaine frontière : on parle ici de systèmes autonomes capables de prendre des décisions, d'exécuter des tâches complexes et de s'adapter en temps réel, sans intervention humaine. C'est exactement ce que recherchent les entreprises, pour transformer leurs opérations.