Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la logique de diversification de Nvidia, qui doit constamment s'adapter aux évolutions d'un marché en perpétuelle mutation. Le géant américain fait face à une transition majeure dans l'industrie, passant de l'entraînement des modèles à leur déploiement massif via l'inférence.

Lepton AI, fondée il y a seulement deux ans par d'anciens chercheurs en IA de Meta, Yangqing Jia et Junjie Bai, a levé 11 millions de dollars en mai 2023 auprès de CRV et Fusion Fund. Sa spécialité : fournir des services cloud entièrement gérés par IA pour la création et le déploiement de modèles d'intelligence artificielle. En intégrant Lepton AI à son portfolio, Nvidia accède directement au marché de la location de serveurs, se positionnant face à des acteurs comme Together AI, qui a levé plus de 500 millions de dollars de capital-risque malgré sa jeunesse relative.