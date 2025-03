L'intérêt de cette association entre NVIDIA et Pasqal réside à vrai dire dans la complémentarité de leurs technologies. Les QPU (unités de traitement quantique) développés par Pasqal, qui sont basés sur des atomes neutres ordonnés en matrices 2D et 3D, se connecteront désormais de manière transparente à la plateforme CUDA-Q de NVIDIA. Les clients de Pasqal auront à leur disposition tout un ensemble d'outils pour développer et optimiser leurs applications quantiques.