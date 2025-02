Avec ses 110 employés, dont la moitié sont titulaires d'un doctorat, et ses partenariats stratégiques avec l'ENS-PSL, le CNRS et Equinix, Alice & Bob renforce sa position d'acteur clé de l'innovation quantique. La start-up, implantée à Paris et Boston, propose déjà un accès à ses qubits de chat via le cloud, preuve de sa capacité à transformer la recherche fondamentale en applications concrètes. Direction l'étape suivante désormais.