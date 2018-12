Amazon veut éduquer son IA grâce à... une voiture télécommandée

Un véhicule destiné à maîtriser l'apprentissage automatique

Amazon prévoit des compétitions DeepRacer courant 2019



Source : Wired

(AWS) va proposer une activité ludique aux. L'entreprise a fait défiler hier, une voiture-jouet à l'échelle 1/18ème. Elle possède un look ultra-futuriste, mais également une traction intégrale et une autonomie annoncée d'environ deux heures.AWS a équipé sa voiture d'un processeur Intel Atom, qui embarque la distribution Linux Ubuntu avec les logiciels Robot Operating System et Intel OpenVino de vision par ordinateur, pour la caméra 4 mégapixels. Le programme Amazon SageMaker permettra égalementet de créer des simulations virtuelles avant de lancer le véhicule sur un circuit bien réel.Car le concept de ce véhicule est d'entrainer les codeurs à. Cette technique d'apprentissage automatique permet d'entraîner le logiciel sur une base d'essais et d'erreurs dans un environnement interactif. Le programme est guidé par une «», qui l'encourage à s'améliorer. Dans ce cas spécifique, on peut imaginer par exemple que le logiciel soit encouragé à améliorer son temps par tour.Après que les développeurs aient pu travailler sur leurs solutionset permis à leurs modèles de DeepRacer d'accomplir des milliers d'essais, Amazon va proposer des championnats. Une douzaine événements est déjà programmée avec à la clé des crédits AWS pour les développeurs victorieux. Une grande finale aura lieu à la prochaine conférence re:Invent, l'évènement consacré aux solutionsLes développeurs utilisant les solutions du géant du web vont également faire profiter Amazon de leurs astuces et découvertes. La société, qui se rêve en leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle, pourra ainsi réutiliser ces ressources dans quantité d'autres projets.DeepRace sera disponible dès le 6 mars prochain pour un prix de 399 $. Pour les développeurs qui pré-commandent dès à présent leur exemplaire, le prix est actuellement de 249 $.