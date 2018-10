SNCF : des robots autonomes pour nettoyer les gares

Faites signe au robot, il viendra vers vous

Quand on sait que deux tonnes de déchets sont ramassées quotidiennement sur le réseau, on comprend bien pourquoi la propreté est un enjeu d'importance de la compagnie ferroviaire. Testé depuis fin 2016 dans des conditions et environnements variés,, est passé par quelques gares d'importance comme celles de Bordeaux, d'Aix-en-Provence ou encore Gare du Nord et Gare de Lyon à Paris, où vous pouvez le retrouver. Désormais, il va faire partie du paysage Développé par la start-up Immersive Robotics et Arep Designlab, le robot-poubelle possède la faculté de se déplacer de manière aléatoire dans un périmètre préalablement défini au sein de la gare. Grâce à son intelligence artificielle, il vient vers l'usager qui lui fait signe, et envoie un SMS quand il estime qu'il est plein et qu'il est temps de le vider. Baryl peut éviter les différents obstacles et émettre des sons et lumières selon les situations.Équipé d'une caméra 3D, de capteurs et d'un système de télédétection par laser Lidar, le robot circule désormais de façon constante dans quelques gares. Et si une généralisation est sans doute à l'étude, il reste encore quelques détails à peaufiner, pour qu'il puisse trouver sa place au milieu des autres prestataires auxquels la SNCF fait appel et des voyageurs qui inondent les gares aux heures de pointe. À présent, on attend plus que Baryl ait la parole... avouez que ce serait plus fun d'attendre le train non ?