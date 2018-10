Vers des robots livreurs de médicaments DANS votre corps ?

Un robot mille-pattes capable de porter 100 fois son poids

Desdans le, ce n'est plus juste de la science-fiction. L'Université de Hong-Kong a mis au point ce qu'elle appelle un « biorobot » ou « micro-robot de livraison » dont la fonction étant de transporter directement au bon endroit du corps desPour réaliser ceétonnant, les chercheurs se sont basés sur un animal bien connu : le mille-pattes. Il possédait la caractéristique recherchée des scientifiques de posséder le meilleur rapport entre la longueur et l'écran des pattes afin de se faufiler dans des zones sèches comme liquides.» , explique Wang Zuankai, en charge du projetLe corps du robot mesure environ 0,15 mm, et chaque jambe 0,65 mm de long. L'écart entre les jambes est lui de 0,6 mm et apporte une excellente mobilité. Il peut porter environ 100 fois son poids, et administrer une pilule de taille moyenne tout seul en la portant sur son dos.Le robot incorpore des particules magnétiques permettant à un chirurgien de le piloter à distance pour qu'il se rende à la zone précise d'administration du médicament.Le prototype est fonctionnel, mais il requiert encore d'être biodégradable, afin qu'il se décompose dans l'organisme du patient de manière naturelle et sans danger. L'équipe se donner 2 à 3 ans pour parvenir à cet objectif.