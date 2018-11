Amazon Web Services va aider les développeurs à créer des applications robotiques

Une suite complète de développement pour la robotique

RoboMaker met en avant l'écosystème de développement d'Amazon

RoboMaker va s'appuyer sur les infrastructures d'intelligence artificielle mises au point par l'entreprise.s'enrichit d'un nouveau service pour les développeurs intéressés par la robotique.est une collection d'outils afin de réaliser, de tester et de déployer des applications robotiques.Les entreprises vont pouvoirdu géant d'Internet afin de travailler sur leur code et de le tester dans le simulateur open source Gazebo. Celui-ci permet de générer des mondes virtuels afin de vérifier si toutes les applications ont été codées correctement. Les infrastructures d'AWS permettent aussi de déployer rapidement les correctifs et mises à jour auxdéjà en cours d'utilisation. Amazon souhaiteen réunissant toutes les étapes nécessaires en une seule et même plateforme. «», explique le directeur général d'AWS RoboMaker Roger Barga dans un communiqué de presse repris par Venture Beat . «».Amazon veut également en profiter pour proposer ses outils maisoncomme Rekognition pour l'identification faciale, Amazon Lex pour l'aspect conversationnel ou encore Polly pour la voix synthétique.Le marché mondial de la robotique est estimé à 500 milliards de dollars en 2025. En proposantaux développeurs, nul doute qu'Amazon veut compter parmi les leaders en matière de développement robotique dans les prochaines années.