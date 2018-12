« Robotic Skins » : quand la robotique anime l'inanimé

La peau robotisée pour animer les objets

Des robots multifonctions dans l'espace

Prendre des objets du quotidien et les transformer en robot très facilement, c'est ce que permet la « peau robotique ».L'équipe de recherche de Rebecca Kramer-Bottiglio, professeure adjointe en génie mécanique et en science des matériaux, a mis au point une peau robotisée. Une peau qui est en fait un outil bourré de capteurs, qui permet de concevoir de nouveaux systèmes robotiques. Des robots « mous ».Concrètement, les peaux sont fabriquées à partir de feuilles élastiques avec des capteurs et des actionneurs, à savoir de petits vérins pneumatiques de quelques centimètres.Cette peau peut ensuite se placer sur un objet pour lui « donner vie ». Un animal en peluche ou un tube en mousse, par exemple, s'anime grâce à cette peau intelligente. Selon la forme de l'objet sur lequel la peau est installée et sa matière, il est possible de lui faire réaliser des actions." explique Rebecca Kramer-Bottiglio dans une vidéo qui détaille cette avancée.Les peaux robotiques permettent de créer des robots multifonctions à la volée. Les possibilités sont nombreuses. Il est notamment déjà possible de combiner plusieurs de ces peaux pour réaliser des mouvements complexes.Tout objet peut, potentiellement, être animé : de la boule de papier à la peluche des enfants, en passant par des robots sur mars. Car oui, Rebecca Kramer-Bottiglio déclare avoir eu l'idée de cette technologie il y a quelques années lorsque la NASA a lancé un appel pour des systèmes robotiques souples., avec l'objectif d'accompagner les astronautes dans toutes leurs taches.Si aujourd'hui un robot est - schématiquement - destiné à une application, il est possible avec la « robotic skin » d'envisager des robots multifonctions, grâce à l'ajout ou non de cette peau. Pour des situations imprévues, les astronautes pourraient adapter à tout objet des peaux selon les besoins, et ainsi accomplir des tâches pour lesquelles à la base, l'objet n'était pas adapté...