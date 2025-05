Le modèle a été formé sur un corpus de démonstrations robotiques, d’annotations visuelles et d’ordres exprimés en langage naturel. Objectif : permettre une adaptation fluide à de nouvelles situations, à la manière d’un humain qui découvre un espace inconnu. Le projet ne vise pas une perfection immédiate, mais une progression vers une intelligence physique plus généralisée et flexible et à doter les robots d’un comportement « utile » dans des environnements domestiques complexes.

Le cœur du projet repose sur un apprentissage par co-entraînement, combinant plusieurs sources de données : des démonstrations robotiques, des instructions textuelles et des éléments visuels. Grâce à cette approche, π0.5 apprend non seulement à reconnaître les objets et les scènes, mais aussi à comprendre le contexte d'une tâche, son enchaînement logique et ses objectifs implicites.

Par exemple, lorsqu’un utilisateur demande de « ranger la cuisine », le modèle n’a pas besoin d’avoir déjà vu cette pièce ou ses objets précis. Il est capable de raisonner sur la base d’expériences passées dans d’autres lieux, d’associer les instructions à des actions pertinentes, et d’identifier les outils nécessaires. En bref, le robot s'adapte à son environnement et improvise. Il peut ainsi mettre les assiettes dans l'évier, fermer le micro-ondes, mais aussi refaire le lit dans une chambre, entre autres tâches.

Le robot est muni de plusieurs pinces qui peuvent saisir avec précision et délicatesse tous les objets du quotidien. Un comportement qui rappelle le récent Roborock Saros Z70, un aspirateur robot muni d'une pince pour saisir les objets, mais à une échelle bien plus importante.