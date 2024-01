Incroyable : ce robot humanoïde a appris presque tout seul à faire le café !

Dans une vidéo parue il y a deux jours sur le compte officiel de l'entreprise (en tête d'article), on peut y apercevoir Figure 01 effectuer une tâche simple et très commune pour nous autres, humains : préparer un café à l'aide d'une machine Keurig. Certes, ce n'est pas un monstre de rapidité, mais ce n'est pas tant la réalisation de cette action que le travail derrière qui est fortement intéressant. Figure 01 a appris à employer cette machine en visionnant une vidéo de 10 heures qui lui montrait comment procéder. Un exploit qui repousse encore un peu plus loin les frontières de l'intelligence robotique.