WTF Japon : une veste pour télécommander des (vrais) chiens

Des lumières et une caméra

Guider un chien pour les secours

Un nouvel accessoire pour le meilleur ami de l'homme. Dans le cadre du challenge, des chercheurs des, ont élaboré une veste permettant deLa veste qui équipe l'animal est simplement composée d'une caméra, pour suivre ce qu'il voit devant lui, et de petites lampes commandées. Ces dernières éclairent le sol dans la direction où vous souhaitez faire avancer le chien. Celui-ci - on le sait bien - ne peut en effet pas résister à l'envie d'attraper le point lumineux. Ainsi, vous contrôlez votre animal à la façon d'un drone, en le dirigeant en avant, en arrière, ou sur les côtés. En fin de compte, il s'agit en quelque sorte d'une version moderne de l'âne et de la carotte.Dans la vidéo publiée il y a quelques jours, on peut donc voir le chien suivre sans accroc les directives des scientifiques. On notera tout de même que pour que la veste fonctionne parfaitement, il faut que la luminosité ne soit pas trop forte. Et que le chien ne soit pas tenté par d'autres attractions.Le challengea pour but de répondre aux nombreuses menaces de catastrophes naturelles pesant sur le Japon. Les participants sont donc amenés à trouver des solutions autonomes et robustes, pouvant faire face à des situations extrêmes.Cette solution pourrait donc être utilisée pour que des chiens viennent en aide aux secours, en particulier dans des endroits difficilement accessibles pour les humains. Mais la technologie devra certainement être améliorée pour s'adapter à tous types d'environnements.