Malgré l’absence de feuille de route officielle, certaines pistes d’amélioration sont déjà évoquées. La Galaxy Ring 2 pourrait bénéficier de capteurs plus précis, notamment pour le suivi cardiaque ou l’oxygénation du sang, et intégrer des fonctions d’intelligence artificielle pour mieux analyser les données de santé. Samsung aurait également étudié l’utilisation de batteries à semi-conducteurs, plus compactes et plus performantes que les cellules lithium-ion actuelles pour garantir une meilleure autonomie.

En attendant plus d’informations concrètes, la Galaxy Ring actuelle servira donc de produit test pour évaluer la pertinence de ce nouveau format dans l’écosystème Samsung Health. La marque place de grands espoirs dans le secteur de la santé, et multiplie les initiatives à ce sujet, notamment à travers sa famille de montres connectées.