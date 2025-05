C'est un enjeu crucial pour le géant sud-coréen. En raison des faibles rendements de production de la puce Exynos 2500, Samsung exploite la Snapdragon 8 Elite de Qualcomm dans tous les Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ et Galaxy S25. Habituellement, l'entreprise a recours a ses propres processeurs dans la majorité des marchés pour les gammes standard et Plus de ses smartphones. Ce changement de stratégie lui a coûté 400 millions de dollars…