Au début de l'année prochaine, Samsung présentera au monde ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy S25. Des appareils qui lui permettront de faire concurrence aux iPhone 16 sortis à la rentrée dernière, et qui, comme toujours, imposeront un standard en matière de performances. Et ça devrait être d'autant plus le cas durant l'année 2025 à venir que tous les smartphones de cette série devraient bien bénéficier du dernier processeur de Qualcomm !