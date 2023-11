Samsung Galaxy S24 : processeur Exynos ou Snapdragon pour l'Europe ? Il risque d'y avoir des déçus...

Plus que deux mois avant la fin de l'année. Autant dire que l'on n'est plus très loin dorénavant d'une sortie officielle pour les prochains flasghips de Samsung, qui aimerait pour l'édition 2024 les officialiser plus rapidement que les années précédentes. Mais si cette décision devrait enchanter les fans, les appareils qui seront par contre proposés au public pourraient en décevoir quelques-uns. Car le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 ne devrait pas être pour tout le monde !