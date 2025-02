L'appareil devrait être équipé d'une puce Ultra Wideband (UWB) plus puissante, « à la hauteur de celle introduite dans l'iPhone 15 », également présente dans l'iPhone 16. Pour rappel, cette technologie radio à courte portée permet la connaissance de l'espace et la localisation des objets. Sa capacité de portée devrait ainsi tripler pour atteindre 30 mètres minimum, facilitant la localisation d'un objet égaré bien plus loin qu’auparavant.