Comme à son habitude, la marque à la pomme n'a donné aucune nouvelle sur un potentiel AirTag 2, mais le très bien renseigné Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a révélé le mois dernier qu'une deuxième itération du gadget était bel et bien en préparation. Désormais, on en sait plus sur les caractéristiques techniques du prochain AirTag.