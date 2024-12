« Les utilisateurs du monde entier font confiance à Localiser pour surveiller et retrouver leurs effets personnels. Les AirTags et le réseau Localiser sont devenus de précieux partenaires de voyage, grâce aux informations qu’ils offrent sur la localisation des bagages qui ont pu être égarés. Avec Share Item Location, nous avons le plaisir d’offrir à nos utilisateurs un nouveau moyen de partager ces informations avec des tiers, notamment les compagnies aériennes, et toujours dans le respect de leur vie privée », explique Eddy Cue, vice-président des services chez le géant de Cupertino.