Cela fait désormais près de 4 ans que les AirTags sont disponibles pour tous les utilisateurs d'iPhone et d'autres appareils Apple. La marque californienne s'est lancée avec fracas dans un secteur dans lequel on ne l'attendait pas, les trackers d'objets, et propose un tracker parfaitement intégré à son écosystème logiciel pour retrouver ses valises, ses clés ou son portefeuille.

Seulement, les AirTags, que nous avons eu l'occasion de tester à Clubic, n'ont pas été épargnés par les critiques, et des utilisateurs malintentionnés se sont servis des accessoires pour pister un proche ou un inconnu à son insu. Une deuxième version des AirTags était donc attendue pour répondre à ces différents points.