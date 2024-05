Apple travaille à un "AirTag 2", qui devrait être disponible dès l'année prochaine

À vrai dire, les premières rumeurs autour de la seconde génération d'AirTag ne datent pas réellement d'aujourd'hui. Il y a environ deux ans, la marque à la pomme prévoyait déjà de commercialiser une nouvelle variante de son traceur, à condition que celui-ci rencontre le succès escompté. Un an plus tard, le bien informé Ming-Chi-Kuo nous apprenait que l'AirTag 2 devrait bel et bien voir le jour et qu'il entrerait en production de masse à partir du quatrième trimestre de l'année 2024.

Cependant, le traceur a visiblement pris du retard puisque l'analyste nous confirmait ultérieurement que la nouvelle génération d'AirTag ne sortirait finalement pas avant 2025.