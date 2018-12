La police US expédie des GPS dans des boîtes Amazon pour piéger les voleurs

Les policiers créent un appât pour arrêter les malfaiteurs

Près de 30 % des Américains victimes d'un vol de colis

Source : Engadget

Si Noël est une période de joie et de générosité, c'est également celle où se multiplient les, en particulier les vols de colis.En effet, les livreurs américains ont l'habitude desur le pas de la porte, si les clients disposent d'une sonnette connectée équipée d'une caméra. Les voleurs n'ont plus qu'à se baisser pour récupérer les objets livrés, avec parfois plusieurs milliers d'euros de matériel à la clé.Latente actuellement de stopper cette tendance en développant une stratégie pour le moins originale. Les officiers ont déposé de fauxéquipés d'un dispositif de suiviet ont pu ensuite suivre à la trace les malfaiteurs pour procéder à leur. Dans l'un des cas, le colis a été volé 3 minutes seulement après avoir été déposé sur le pas de la porte par le livreur.Cette expérimentation, si elle a le mérite d'être efficace, ne pourra pas être déployée au niveau national. En effet, rien qu'aux États-Unis, on estime àle nombre de colis expédiés pour la seule saison de Noël.Les études de Xfinity Home, un service de sécurité développé par le groupe de médias Comcast, estiment que 30 % des Américains se verront dérober un ou plusieurs colis livrés à leur domicile., l'e-commerçant le plus important du pays, a essayé de développer une solution de sécurité avec Amazon Key, qui permet aux utilisateurs de se faire livrer leurs paquets dans le coffre de leur voiture, mais le développement de ce service estpar rapport à la recrudescence des vols et l'augmentation constante des achats en ligne.