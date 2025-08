Le voilà donc de retour sur scène, après un exil forcé qui aura duré plusieurs années. Disponible immédiatement sur l'App Store pour iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15, uBlock Origin Lite ne revient pas tout à fait le même. Son qualificatif « Lite » est la cicatrice visible de son adaptation au Manifest V3, ce standard qui contraint les extensions en limitant leurs capacités de filtrage. C'est le prix à payer pour signer son grand retour sur le navigateur d'Apple.

Pourtant, cette contrainte est aussi sa plus grande force. L'extension joue la carte de la discrétion absolue en adoptant une architecture « déclarative ». Concrètement, elle délègue le travail de blocage au navigateur lui-même et opère en coulisses, sans consommer la moindre ressource processeur ou mémoire vive. Une philosophie de légèreté qui garantit une navigation parfaitement fluide et préserve l'autonomie, sans jamais se faire remarquer.