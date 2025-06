L'interface du navigateur Safari au sein de macOS 26 n'est désormais pas sans rappeler celle de Google Chrome et, avec son interface tout en rondeur et en transparence, elle pourrait même se rapprocher davantage de celle d'Opera Air, récemment lancé par l'éditeur norvégien.

Il est toutefois bon de rappeler qu'il ne s'agit là que de la première version bêta de macOS 26. Le mode Compact pourrait faire son retour au sein des prochaines éditions. Quelques doutes subsistent toutefois puisque la version Technology Preview de Safari pour macOS 26 ne change pas la donne.

Pour obtenir une interface compacte sur macOS, le navigateur Orion, également passé en revue par nos soins, s'articule autour de WebKit et intègre l'option avec en plus un mode Focus quasi plein écran et la prise en charge des extensions pour Chrome et Firefox. De son côté, Vivaldi permet d'agencer l'interface utilisateur via quelques manipulations au sein d'un fichier CSS. Plus accessible, Brave reste le navigateur présentant par défaut l'interface la plus compacte.