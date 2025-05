Sur Mac, Apple vient d'introduire le support du push déclaratif dans WebKit, le moteur de rendu utilisé par Safari. Cette technologie permet aux sites web d’envoyer des notifications push aux utilisateurs sans recourir à des scripts JavaScript exécutés en arrière-plan. Concrètement, cela signifie que les applications Web compatibles n'ont pas besoin d'être ouvertes pour recevoir une alerte.

Puisque ces alertes ne reposent pas sur Javascript mais utilisent un format JSON, cela réduit donc la consommation de ressources et optimise la batterie. Ce fonctionnement avait précédemment été porté sur iOS et iPadOS en version 18.4.

Sur son blog officiel, l'équipe de WebKit explique :

"Le push web déclaratif est, par conception, plus économe en énergie et plus respectueux de la vie privée. Il est également plus simple à utiliser pour vous, développeur web. De plus, il reste compatible avec les notifications Web Push existantes."