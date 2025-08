frolicfrog

L’auto-hébergement est une bonne chose mais il y a beaucoup d’arguments fallacieux dans cet article. On ne peut pas comparer Netflix et le streaming perso, c’est faire totalement abstraction du contenu ! Pareil pour Spotify qui est mentionné. Par ailleurs, l’article indique que la personne en vacances n’a pas pu accéder à son contenu exclusivement sur le cloud lors d’une panne Internet. Si elle n’a pas de réseau, elle ne peut pas non plus accéder à son NAS perso depuis son lieu de vacances. Et si le contenu est uniquement sur le NAS, cette personne perd tout lors d’un cambriolage. L’auto-hébergement c’est bien mais ce n’est pas non plus miraculeux.