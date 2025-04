NordVPN combine un réseau dense avec des protections multiples : blocage des malwares et des publicités, connexion via le réseau Onion, et protocole NordLynx, pensé pour allier sécurité et rapidité. Le service s’intègre dans un écosystème plus large avec gestionnaire de mots de passe, scanner de vulnérabilités et alerte en cas de fuite sur le dark web. Une option complète pour celles et ceux qui veulent un environnement de protection unifié.