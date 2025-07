On pourrait croire que le message est passé. Que face aux atteintes à la vie privée, aux cyberattaques et à la surveillance de plus en plus étendue, le VPN s’est imposé comme une évidence. Et de fait, les chiffres sont plutôt éloquents : selon les estimations issues de plusieurs sources, compilées dans un rapport publié par Surfshark, plus de 1,75 milliard de personnes dans le monde utilisent un VPN. Une proportion qui représente un tiers des internautes. Mais à y regarder de plus près, un certain nombre de statistiques viennent tempérer cet apparent raz de marée. Et questionner, surtout, la façon dont ces outils sont compris, adoptés… et parfois totalement détournés de leur usage initial.