Le torchon brûle entre Cloudflare, géant de l'infrastructure et de la sécurité web, et Perplexity AI, le moteur de recherche conversationnel en pleine ascension. Dans une note de blog détaillée, Cloudflare affirme que Perplexity utilise des techniques de crawling (ou moissonnage de données) furtives pour contourner les interdictions mises en place par les administrateurs de sites web. Cette affaire éclate alors que la start-up, valorisée à plusieurs milliards, suscite un intérêt marqué dans la tech, au point que des rumeurs persistantes évoquent un possible rachat par Apple pour renforcer ses propres ambitions en matière d'IA.